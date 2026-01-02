Българин за пожара в швейцарски бар: Посетители танцували с бутилки с пиротехнически свещи

По предварителна информация пожарът в бар в Швейцария, при който загинаха най-малко 40 души, възникнал в подземното ниво на заведението заради пиротехника. Именно там се провеждало новогодишното празненство. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ Плавен Иванов, който живее в Швейцария.

„Наподобява много на трагедията в „Индиго“. Става въпрос за заведение на две нива. Самият пожар е в подземното. По думи на очевидци имало момичета, танцуващи върху раменете на своите приятели, които държали бутилки с пиротхнически свещи. Именно те възпламеняват дървения таван. Изходът бил само един“, разказа той.

„Ситуацията е изключително тежка. Местната общност е в шок. Има семейства, които не могат да се свържат с децата си, с близките си. Говорим основно за млади хора и тийнейджъри. Хората са в напрегнато очакване, защото все още няма идентификация на телата и никой не може да каже със сигурност кой е загинал и кой – не“, каза Иванов.

„Барът, в който избухнал пожарът, е добре познато място и съществува от повече от четири десетилетия. „Свързва се с историята на курорта и със ски спорта. Построен е на две нива. В горната част има инсталирани екрани, на които посетителите наблюдават спортни събития. В подземието, където се случва трагедията, има дискотека с капацитет около 300 души. В новогодишната нощ той е бил почти изцяло запълнен“.

Посетителите на нощното заведение били предимно млади, празнуващи Нова година. Семейства на младежи, празнуващи в курорта, и посолствата на редица държави се опитват да издирят хората, с които няма контакт. Италия обяви, че 16 нейни граждани са в неизвестност. Франция съобщи за 8.

Източник Cross

