Бъдещето на предучилищното образование беше обсъдено от преподаватели от цялата страна

Националният форум „Градивни частици на бъдещето“, организиран от издателство „Клет България“, е посветен на развитието на детските градини и събра над 600 учители, директори и образователни експерти, за да обсъдят най-новите тенденции и иновативни подходи в предучилищното образование. За четвърта поредна година събитието предостави възможност за обмен на новаторски практики, експертни насоки и задълбочени дискусии, насочени към усъвършенстването на системата на предучилищното образование. Събитието се проведе в хотел „Маринела“ в София с подкрепата на „Office 1 България“, „Център за творческо обучение“, „Образование и нови технологии“ и Action Mats. Техните представители споделиха практични идеи и решения, които допринасят за по-динамична, креативна и ефективна работа с най-малките.

„Учителите всеки ден посрещат в детската градина най-малките и ги учат на първите важни уроци – да казват „благодаря“, „извинявай“, да спазват правила, да уважават другия и на всички онези неща, които ги правят хора занапред. Именно те поставят основите, върху които по-късно стъпва всеки уверен ученик. Това е работа, която често остава невидима за обществото, но ние знаем колко много влагат от себе си. Всеки един от тях през седмицата държи едни малки ръчички, а тези ръчички утре ще държат света“ – каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

В поредица от вдъхновяващи лекции бяха представени ключови насоки за бъдещето на предучилищната система. Участниците в събитието имаха възможността да чуят теми, свързани с подготовката на децата за света на изкуствения интелект, прилагането на артпедагогически подходи и значението на социално-емоционалната подкрепа и изграждането на умения у новото поколение. Лектори в първата част на форума бяха проф. д-р Галин Цоков, проф. д-р Пенка Марчева, проф. д-р Пепа Митева и Магдалена Тодорова, търговски и маркетинг директор в „Клет България“, които очертаха предизвикателствата и перспективите пред детската градина в условията на динамични обществени и технологични промени.

„Градивните частици на бъдещето са на първо място децата. В техния чист, неподправен вид. На второ място – учителят, с неговата емоция, с неговата духовност, с неговата съпричастност, с неговото съпреживяване на всяко детско търсене. Не на последно място, градивните частици са всички тези ресурси, възможности, помагала, учебници, които ни дават на нас, учителите, възможност да работим в реален педагогически процес“ – заяви проф. д-р Пенка Марчева.

Във втората част на форума се проведоха паралелни уъркшоп сесии, по време на които преподаватели и директори обмениха идеи и добри практики от своята професионална работа. Дискусиите обхванаха приобщаващото образование и подкрепата за деца със СОП, социално-емоционалното развитие и изграждането на ключови умения, както и проектно базирани и интердисциплинарни модели на работа в детската градина. Обсъдени бяха още теми, свързани с партньорството с родителите, STEAM обучението, творческите и музикалните дейности и възпитанието в ценности и безопасност.

Престижното събитие има мисията да утвърждава добрите образователни практики, чрез които учители и директори изграждат стабилна основа за развитието на всяко дете. Като част от дългосрочния ангажимент на издателство „Клет България“ към качественото образование инициативата обединява професионалната общност около споделени ценности, знания и визия за бъдещето.

