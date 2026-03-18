БСП подаде документи за регистрация в РИК – Разград

БСП представиха осемчленна листа в РИК- Разград .

Водач в нея е Николай Пенчев, председател на Областен и Общински съвет на БСП – Разград

Втора е Гретина Колева – юрист, заместник – управител на супермаркет „T Market” в Кубрат

Трети е Павел Русев – младши експерт в отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община Разград

Четвърти е д-р Николай Колев, хирург

На пето място е Кремена Радева – собственик на счетоводна къща

Шеста е Мелис Раим – магистър – фармацевт

На седмо място е Диян Колев – хореограф – педагог

Осми е Сергей Русев – земеделски производител

„Предстои ни поредна трудна предизборна кампания и поредни избори, на които всички политически сили, които се регистрираме за участие в парламентарните избори на 19 април, ще се борим за доверието на българските граждани. Това се случва във време с категорична липса на мир, категорична липса на сериозна и отговорна държава, категорична липса на грижа към бъдещето. Днес българските граждани преживяват смяна на националната валута и изключително много кризи и увеличаващи се сметки, които са най големият бич за българското домакинство и за обикновените хора, които представляваме.“, заяви водачът на листата Николай Пенчев.

Според него българските граждани заслужават социална държава, която да се грижи за тях, и БСП като политическа сила може да реализира тази промяна, защото партията се е променила отвътре с новия председател Крум Зарков и с обновеното ръководство на партията.

„Ние от БСП сме обединена левица и ще реализираме промяната, участвайки в следващото 52 Народно събрание и, уверен съм, и в управлението на страната.“, заяви на финала Николай Пенчев.

