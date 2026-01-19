Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Испания нарасна на 24

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, нарасна на 24, заяви премиерът на испанската автономна област Андалусия Хуанма Морено, цитиран от ДПА.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Високоскоростен влак „Ирьо“ (Iryo) на италианската компания „Трениталия“ (Trenitalia), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания „Ренфе“ (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на „Ирьо“ и също е дерайлирал.

Морено не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на „Ренфе“ са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

