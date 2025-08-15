Брат и сестра стигнаха до болница, кола блъсна тротинетката им

Брат и сестра пострадаха при катастрофа, станала около 17 часа на 12 август на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Васил Левски“ в Разград, съобщиха от полицията.

18-годишна водачка на автомобил „Хюндай“ от село Дянково предприема ляв завой от „Дунав“ в посока „Васил Левски“, отнема предимството и удря движещата се направо по „Дунав“ електрическа тротинетка. Индивидуалното превозно средство „Kukirin G2 Master“ било управлявано от 21-годишен мъж от Разград, който возел 19-годишната си сестра. Двамата са транспортирани в болницата. Водачът с фрактури на крак и хематом на главата е оставен за лечение, а момичето с охлузни рани е прегледано и освободено. Пробите на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. На управлявалия тротинетката е съставен акт по ЗДвП. По случая е образувано досъдебно производство.

