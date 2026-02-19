Борис Бонев спечели златото в националния шампионат за многобой за момчета под 14 години

Националният шампионат за многобой в зала за момчета под 14 години бе с участието над 100 млади атлети от цялата страна на 14 февруари 2026-а година в зала „Фестивална“ в София.

Борис Бонев от СКЛА Лудогорец – Разград спечели златния медал с 219 точки със следните резултати – 7.75 секунди в спринта на на 60 м, 5.00 метра в скока на дължина и 2:23.27 минути в бягането на на 800 м, като се доближи на 8 точки от рекорда на България.

Негови подгласници бяха Даниел Златков (Звездите – Петрич) със 195 точки и резултати 8.13-4.94-2:30.14 и Пламен Ганев (Етър Академик – Велико Търново) със 193 точки и резултати 8.07-4.94-2:34.48.

Шампионът Бонев бе с най-силните резултати на 60 м и 800 м.

