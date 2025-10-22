Борисов се срещна с Пеевски, разбраха се за пълен мандат и без постове за ДПС-НН

Лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ проведоха среща в парламента тази сутрин и се разбраха за пълен мандат, продължаване на подкрепата на партията на Делян Пеевски, но без постове в кабинета и в Народното събрание.

Това стана ясно от публикация на ГЕРБ във Фейсбук със снимки от срещата.

Пеевски и Борисов седят усмихнати един до друг на голяма кръгла маса в бившия Партиен дом, а около тях са заместниците им в ръководството на двете парламентарни групи.

Така след цяла седмица анонси от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за смяна на министри, за прерастване на управленската коалиция в четворна или предсрочни избори през февруари, преформатирането се отложи. Това вече беше официално потвърдено и от срещата на мандатоносителя с подкрепящия мнозинството.

В съобщението няма нито дума за поисканата ротация на председателското място в Народното събрание, след като на вчерашния коалиционен съвет от ГЕРБ и ИТН настояха за това пред партньорите от БСП. Социалистите не се съгласиха Наталия Киселова да бъде сменена и се събраха на извънредно заседание на Изпълнителното бюро. Дни по-рано обаче лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски заяви, че е редно председателят на НС да е от най-голямата ПГ.

Ето и точния текст на договорката между Борисов и Пеевски, около която са се обединили двете формации:

„ГЕРБ-СДС и ДПС-НОВО НАЧАЛО: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България

ДПС-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.“

