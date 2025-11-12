Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти казуса с „Лукойл“ и увери, че Пеевски, Кирил Петков Асен Василев няма да вземат рафинерията.

Той коментира публикацията на президента Румен Радев от по-рано днес. „Това е неговата роля, единствената – да сложи вето и да го пусне, а не да дава съвети. Аз знам защо го е пуснал, защото се е подразнил от едно писмо, което поверително му изпратиха, там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството“, обясни той и допълни, че писмото е поверително.

„Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК и с министрството на енергетиката на САЩ. Моля да се произнесе, не в последния ден, а сега – дали ще пусне Закона или не. Ако пусне Закона или сложи вето – да го преодолеем“, каза още Борисов. По думите му в писмото се казва, че всички процедури са направени, но България има още една процедура – ветото на президента. Той бе запитан, ако президентът не наложи вето, дали имат готовност да назначат особен управител. „Веднага, на следващия ден“, категоричен бе Борисов и уточни, че името ще стане ясно, когато има вето и бъде преодоляно, или няма вето.

„Имаме бензин за 6 месеца, дизел за 4, ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно“, обясни още Борисов.

„Пеевски няма да вземе рафинерията, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат, тези решения ще се вземат като геостратегически заедно с нашите партньори в Европа и Америка. След три години никакви плащания, един провален план за възстановяване, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ“, обясни той. „От нула пари, вчера българите са получили близо 1 млрд. в сметките“, допълни Борисов за ПВУ.

Той се обърна към работодателите. „В момента има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от порядъка милион-два на месец. Тези заплати изкривяват средната работна заплата, тя повлича минималната, а оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата и влизаме точно в тази спирала“, обясни той и допълни, че се е съгласил с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват.

Dariknews.bg

Views: 9