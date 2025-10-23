Борисов: Да се върне всичко на Президентството още днес и да спре Радев с този цирк – джипове и в средата „Шкода“

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призова коли, шофьори и всичко, което е ползвал до момента президентът Румен Радев, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството.

„Помолих финансовия министър Теменужка Петкова още веднага с подпис, като се уведомят премиерът Росен Желязков и останалите министри, всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството. Повтарям – същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части… За да спре с този цирк – отпред и отзад джипове, в средата една „Шкода“. Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на „Шкода“-та. Ето, днес му връщаме и на администрацията“, посочи Борисов.

По думите му всички администрации си правят обществени поръчки и чакат с години да се обжалват, да са прозрачни и тогава се купуват. „Фактически той (Румен Радев) не иска да го прави това, защото прозрачността и обществените поръчки – те са за други, те не са за него“, каза Борисов и допълни: „Но за да не се излагаме пред чужденците – днес да му се върне всичко, за да спре този… да не обиждаме цирковите артисти, с този цирк“.

