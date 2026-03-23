Бойко Борисов бе преизбран за председател на ГЕРБ

Националното събрание на ГЕРБ преизбра единодушно – с 983 гласа „за“, без „против“ или „въздържал се“, за нов четиригодишен мандат Бойко Борисов за председател на партията и на Изпълнителната комисия. Форумът се проведе в София.

Нямаше други кандидати за поста.

България има нужда от силно лидерство, заяви Йорданка Фандъкова при представяне на кандидатурата.

С единодушие , по предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ и на Изпълнителната комисия Томислав Дончев и Даниел Митов. Томислав Дончев е нашият Конфуций, каза при представяне на номинациите лидерът Борисов.

Изпълнителната комисия е от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Председател на Контролната комисия стана Цвета Караянчева.

Специален гост на събитието е генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, която отправи поздравление към делегатите на форума, което започна на български с „Добър ден приятели, благодаря“.

БТА

