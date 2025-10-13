Близо 90 човека се включиха в Световния ден на ходенето

Близо 90 човека се включиха в събитието, с което Разград отбеляза Световния ден на ходенето.

Събитието включваше две активности – ходене пеша по алеите на Градския парк и пътеките в периметъра му, както и „Левски скок” – състезание по скок на дължина от място. Част от участниците се включиха и в двете активности. Пешеходните маршрути бяха два – 1000 и 2000 метра, в тях участваха хора от различни възрасти – малки деца от детски градини, ученици, млади хора, пенсионери. Част от тях се включиха семейно с представители на няколко поколения – от дядо и баба до внучета. Състезанието „Левски скок”, което е посветено на 188 години от рождението на Васил Левски, се проведе в седем възрастови групи, призьорите получиха медали и тениски с лика на Апостола на Свободата, връчи им ги експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

Преди стартовете всички участници в събитията получиха талони за томбола с предметни награди, която бе изтеглена, когато всички преминаха по маршрутите. Тениски, чадъри, сакове, ранички, чорапи, чанти бяха сред наградите, а най-голямата бе куфар. Имаше и медали за семейно участие, както и за двама домашни любимци – кучета, които заедно със стопаните си участваха в ходенето. За най-малките участници имаше лакомства от фирма „Млин 97”.

Организатор на проявата в Разград бе Спортен клуб „Спорт за всички“ с председател Здравко Душков. Спортната инициатива се осъществи с финансовата подкрепа на Община Разград и бе включена в официалния спортен календар на Българска федерация „Спорт за всички“, чийто член е разградският клуб.

/e-Razgrad/

Views: 0