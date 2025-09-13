Близо 300 пожара са гасили разградските огнеборци през трите летни месеца на 2025 г.

На 346 сигнала за произшествия са реагирали разградските огнеборци в периода от 1 юни до 31 август 2025 година.

Това сочи статистиката на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Разград за летните месеци. В посочения период са ликвидирани 282 пожара, 53 от които с преки материални щети. Един човек е загинал, а други двама са били тежко ранени, уточниха от пожарната.

От нанеслите щети пожари 14 са възникнали в жилищни и административни сгради, 15 в транспортни средства, 5 в горски територии и два в полски (извън населени места).

Без нанесени материални щети са възникнали 229 пожара, от които 84 в сухи треви в населени места, 81 извън населени места, 2 в стърнища и 60 в отпадъци.

През летните месеци са извършени 54 аварийно-спасителни и помощни операции, от които 16 в катастрофи с транспортни средства, а други 38 в техническа помощ.

От началото на годината до момента звената на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 613 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 469 пожара. Регистрираните лъжливи повиквания са 11. В борбата с огъня са загинали двама и са пострадали петима души.

От началото на 2025 г. до момента органите за пожарна безопасност и защита на населението са извършили общо 1169 проверки в обекти, строежи и земеделски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. Констатирани са общо 884 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, като за отстраняването им са връчени общо 300 разпоредителни документа (13 протокола за резултатите от комплексни проверки и 287 разпореждания). Съставени са общо 48 акта за установяване на административни нарушения, като общата сума на глобите, постъпили към момента, е в размер на 4690 лв.

/e-Razgrad/

