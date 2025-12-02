Близо 2200 нарушения по пътищата за седмица

2178 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 24 до 30 ноември 2025 година, съобщита от Од на МВР.

През посочената седмица полицейските eкипи са съставили 406 фиша и 58 акта. Издадените електронни фишове са 1200. Установените нарушения на скоростните режими са 514. За нарушаване на правилата за движение през изтеклата седмица са санкционирани 20 пешеходци и един велосипедист.

Установени са трима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При един от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени четирима неправоспособни водачи. В дните между 24 и 30 ноември са прекратени регистрациите на 5 превозни средства – в четири от случаите причината е неправоспособност на шофьора, в един – употребата на алкохол от страна на водача.

През посочения период са регистрирани две пътно-транспортни произшествия, при които двама души са пострадали.

Специализирана полицейска операция по безопасност на движението се проведе между 26 и 28 ноември в районите на училища и детски градини. Полицейските екипи са извършили 233 проверки, при които са констатирани 105 нарушения. 94 от тях са санкционирани с фиш, а останалите 11 – с актове.

/e-Razgrad/

