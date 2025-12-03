Втора поред благотворителна коледна изложба базар „Деца помагат на деца“ бе открита във фоайето на Общинския културен център.

Творбите са изработени от деца със специални образователни потребности от всички общини в Лудогорието с помощта на техните съученици, учители и родители.

„Ръчно изработените коледни картички, сувенири и празнични декорации са плод на общи усилия. Събраните парички от продажбите ще бъдат дарени на кампанията „Аз вярвам и помагам“ за купуване на специализирани детски линейки. Така нашите деца ще направят добро за други деца“, каза при откриването Милена Стоянова – директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

„Усетих коледния дух, когато видях красотите, сътворени от ръцете на децата, техните майки, приятели и преподаватели. Най-хубавото е, че средствата ще бъдат насочени към едно истинско добро дело. Какво по-хубаво от това – деца да помагат на деца“, каза Неделчева. Тя припомни, че миналата година средствата от коледните благотворителни прояви в празничната програма на Общината бяха дарени на „Българската Коледа“.

„Благодаря на учителите и родителите за грижите! Това е бъдещото поколение и ние сме длъжни да му дадем това, което заслужава“, каза в приветствието си началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

След церемонията по откриването децата гледаха и спектакъла, подготвен специално за тях и техните връстници от Театрално музикалния и филхармоничен център „Коледни небивалици“.

Изложбата базар ще бъде отворена за посещения и откупки до 11 декември.

