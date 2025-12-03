Главна Новина

Благотворителна коледна изложба базар „Деца помагат на деца“

e-razgrad 03.12.2025 No Comments

Втора поред благотворителна коледна изложба базар „Деца помагат на деца“ бе открита във фоайето на Общинския културен център.

Творбите са изработени от деца със специални образователни потребности от всички общини в Лудогорието с помощта на техните съученици, учители и родители.

„Ръчно изработените коледни картички, сувенири и празнични декорации са плод на общи усилия. Събраните парички от продажбите ще бъдат дарени на кампанията „Аз вярвам и помагам“ за купуване на специализирани детски линейки. Така нашите деца ще направят добро за други деца“, каза при откриването Милена Стоянова – директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

„Усетих коледния дух, когато видях красотите, сътворени от ръцете на децата, техните майки, приятели и преподаватели. Най-хубавото е, че средствата ще бъдат насочени към едно истинско добро дело. Какво по-хубаво от това – деца да помагат на деца“, каза Неделчева. Тя припомни, че миналата година средствата от коледните благотворителни прояви в празничната програма на Общината бяха дарени на „Българската Коледа“.

„Благодаря на учителите и родителите за грижите! Това е бъдещото поколение и ние сме длъжни да му дадем това, което заслужава“, каза в приветствието си началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

След церемонията по откриването децата гледаха и спектакъла, подготвен специално за тях и техните връстници от Театрално музикалния и филхармоничен център „Коледни небивалици“.

Изложбата базар ще бъде отворена за посещения и откупки до 11 декември.

/e-Razgrad/

