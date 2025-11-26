Благотворителен концерт „Равни“ на школа „Еми денс“

Тазгодишният благотворителен концерт „Равни“ на талантите от школата по танци „Еми денс“ бе посветен на приемането и силата общността да бъде едно цяло срещу насилието в училище, било то вербално или физическо, съ общиха от пресцентъра на Община Разград.

Публиката в препълнената зала на Общинския културен център възнагради възпитаниците на ръководителя на школата и хореограф Емилия Петкова, на техните приятели от школата „Enjoy music & art school“ и детските градини „Приказка“ и „Незабравка“. На сцената се появиха и майки на малките грации.

Концертът започна с излъчване на видеото от първата авторска песен „Равни“ на Емилия Петкова и Ивайло Петков, посветена на любовта, и равенството между децата.

„Когато талантът е подкрепен с кауза, значи и ние сме извървели правилния път към нашата кауза Разград да бъде място, където живеят добри, талантливи и човечни хора“, каза в приветствието си кметът Добрин Добрев.

Специални гости на благотворителния концерт бяха водещият Ивайло Иванов – Играта и певецът Вениамин.

„Това беше един от най-трудните проекти, по които сме работили“, обяви Емилия Петкова. Тя благодари на Община Разград, подкрепила чрез финансиране по програма „Култура“ заснемането на клипа на песента, на ръководството на ОУ „Отец Паисий“, където е правен клипът и на всички, подкрепили каузата на този благотворителен концерт срещу насилието в училище.

Част от стойността на всеки билет за концерта ще бъде дарена за подпомагане на хора от рискови социални групи в навечерието на коледните празници. А със средствата, събрани в благотворителната кутия по време на концерта, ще бъдат купени цветни пейки на доброто, които ще бъдат дарени на две разградски училища.

Още снимки вижте ТУК.

/e-Razgrad/

Views: 57