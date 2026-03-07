Спортът

БК „Ънстопабъл“ победи БК „Вълци Разград“ в мач от Елитна група Изток при юношите U19

e-razgrad 07.03.2026 No Comments

На 6 март 2026 г. в зала „Добротица“ в гр. Добрич се изигра среща от
първенството на Елитна група Изток при юношите до 19 години между
отборите на БК „Ънстопабъл“ и БК „Вълци Разград“.

Домакините успяха да се наложат с резултат 64:49 след двубой, в който
постепенно поеха инициативата и успяха да изградят преднина, която
задържаха до финалната сирена. Разградският тим се бори за всяка топка и
търсеше възможности да се върне в мача, но по-ефективната игра на
съперника в нападение се оказа решаваща за крайния изход.

Въпреки поражението, двубоят даде ценен опит на младите баскетболисти на
БК „Вълци Разград“, които продължават участието си в елитната надпревара
срещу силни съперници от региона.

Предстоят нови срещи от първенството, в които разградчани ще търсят
по-добро представяне и възможност да покажат израстване в играта си.

