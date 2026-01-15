БК „Черно море Тича“ надделя над „Вълци Разград“ при юношите до 19 г. 14 януари 2026, 21:19

На 14 януари 2026 г. в зала „Христо Борисов“ във Варна отборът на БК
„Черно море Тича“ постигна убедителна победа с 74:56 над БК „Вълци
Разград“ в среща от Елитна група Изток при юношите до 19 години.
Домакините наложиха контрол още от началните минути, като демонстрираха
по-добра организация в защита и по-ефективна игра в нападение. С добра
колективна игра и бърз преход „моряците“ успяха да натрупат преднина,
която задържаха до края на първото полувреме.
След почивката гостите от Разград опитаха да се върнат в мача с
по-агресивна защита и по-добро движение на топката, но „Черно море Тича“
запази спокойствие и отговори с точни стрелби и стабилна игра под коша.
Постепенно варненци увеличиха аванса си и не допуснаха изненада в
заключителните минути.
С успеха си БК „Черно море Тича“ затвърди доброто си представяне в
Елитна група Изток, докато „Вълци Разград“ ще търсят бързо
възстановяване и по-добър резултат в следващите си срещи.
