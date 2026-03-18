БК „Вълци Разград“ U19 приема БК „Дунав Русе 2016“ в двубой от Елитна група Изток

Юношеският отбор до 19 години на БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу

БК „Дунав Русе 2016“ в среща от Елитна група Изток. Двубоят е насрочен

за 20 март 2026 г. (петък) от 15:00 часа в зала „Абритус“ в гр. Разград.

Срещата е част от редовния сезон в първенството, като младите

състезатели на БК „Вълци Разград“ ще търсят поредно добро представяне и

развитие в хода на надпреварата. Отборът продължава да трупа опит в

конкурентна среда, като всеки мач е важен за израстването на играчите и

утвърждаването им на високо ниво.

Предстоящият двубой срещу БК „Дунав Русе 2016“ ще даде възможност на

състава да демонстрира своите качества и напредък в рамките на сезона.

