БК „Вълци Разград“ (U19) приемат БК „Делфин Бургас“ в зала „Абритус“

Юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ ще излязат в пореден двубой
от шампионата, като на 28 януари 2026 г. (сряда) от 13:00 ч. ще се
изправят срещу тима на БК „Делфин Бургас“. Срещата ще се проведе в
спортна зала „Абритус“ в Разград.
Към момента „Вълците“ заемат 5-о място във временното класиране с актив
от две победи и четири загуби. Разградчани ще търсят успех пред
собствена публика, който да им помогне да се изкачат нагоре в таблицата
и да затвърдят доброто си представяне през сезона.
Съставът на БК „Делфин Бургас“ се намира на 7-о място в класирането,
което предполага оспорван и интригуващ сблъсък между двата тима. И двата
отбора ще излязат мотивирани да защитят позициите си и да добавят ценни
точки към актива си.
Очаква се интересен мач, в който младите баскетболисти ще демонстрират
характер, борбеност и желание за победа пред публиката в зала „Абритус“.

Пресцентър на клуба

