БК „Вълци Разград“ (U19) приемат БК „Делфин Бургас“ в зала „Абритус“

Юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ ще излязат в пореден двубой

от шампионата, като на 28 януари 2026 г. (сряда) от 13:00 ч. ще се

изправят срещу тима на БК „Делфин Бургас“. Срещата ще се проведе в

спортна зала „Абритус“ в Разград.

Към момента „Вълците“ заемат 5-о място във временното класиране с актив

от две победи и четири загуби. Разградчани ще търсят успех пред

собствена публика, който да им помогне да се изкачат нагоре в таблицата

и да затвърдят доброто си представяне през сезона.

Съставът на БК „Делфин Бургас“ се намира на 7-о място в класирането,

което предполага оспорван и интригуващ сблъсък между двата тима. И двата

отбора ще излязат мотивирани да защитят позициите си и да добавят ценни

точки към актива си.

Очаква се интересен мач, в който младите баскетболисти ще демонстрират

характер, борбеност и желание за победа пред публиката в зала „Абритус“.

Пресцентър на клуба

Views: 3