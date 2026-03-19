БК „Вълци Разград“ U12 с участие във втория кръг в Шумен

На 22.03.2026 г отборът на БК „Вълци Разград“ при момчетата до 12 години ще вземе

участие във втория кръг от група Североизток, който ще се проведе в

Зала „Младост“ в Шумен.

Разградските състезатели ще изиграят два мача в рамките на

състезателния ден. В първата среща, с начален час 09:00, те ще се

изправят срещу тима на БК „Шумен“, по-късно, от 12:30 часа, „вълците“

ще премерят сили с БК „Стар Баскет“.

Очаква се двубоите да предложат добра възможност за изява на младите

баскетболисти, които ще трупат ценен игрови опит и ще продължат своето

развитие в състезателна среда. За отбора на БК „Вълци Разград“ това е

пореден шанс да демонстрира напредък, отборна игра и желание за победа

в рамките на регионалното първенство.

