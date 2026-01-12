БК „Вълци Разград“ с убедителна победа в Айтос

БК „Вълци Разград“ постигна категоричен успех като гост на „Вихър Айтос“

с 77:55 в среща от ББЛ А група – Изток при мъжете. Двубоят се изигра в

зала „Аетос“ в гр. Айтос и премина под контрола на гостите през

по-голямата част от времето.

След сравнително равностойно начало, „Вълци“ наложиха по-агресивна

защита и по-добра организация в нападение, което им позволи да се

откъснат в резултата още до почивката. След подновяването на играта

разградчани затвърдиха превъзходството си и не позволиха на домакините

да се върнат в мача.

„Вихър Айтос“ показа старание и борбеност, но ниският процент успеваемост в атака се оказа решаващ фактор за поражението. С тази

победа БК „Вълци Разград“ записа важен успех в класирането на ББЛ А

група – Изток.

Пресцентър на СКБ Вълци-Разград

Views: 9