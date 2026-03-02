БК „Вълци Разград“ — срещи с БК „Шумен“ и БК „Светкавица“ | Зала „Абритус“ — 28 февруари 2026 г.

Вчера в зала „Абритус“ разградският клуб записа два официални мача в
рамките на държавните първенства за различни възрастови групи, които
завършиха с успехи за гостуващите тимове.
При юношите до 19 години домакините отстъпиха с 53:83. Срещата започна
равностойно, но с напредването на времето БК „Шумен“ постепенно
увеличиха аванса си, възползвайки се от по-добрата си стрелба и
по-голямата дълбочина в състава. Въпреки трудностите, БК „Вълци Разград“
продължиха да се борят и не намалиха интензитета до края на двубоя,
демонстрирайки характер срещу силен съперник.
В срещата при момичетата до 16 години разградчанки също претърпяха
поражение — 31:51. БК „Светкавица“ успя да диктува ритъма, а нашите
състезателки показаха характер и желание за борба, но не успяха да
намерят добър атакуващ ритъм, което позволи на съперничките да задържат
комфортна преднина през по-голямата част от мача.
Клубът благодари на феновете, които подкрепиха отбора на трибуните, и
призовава за подкрепа в следващите мачове — опитът, натрупан в подобни
срещи, е важна част от развитието на младите състезатели.
Views: 16