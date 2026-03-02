БК „Вълци Разград“ — срещи с БК „Шумен“ и БК „Светкавица“ | Зала „Абритус“ — 28 февруари 2026 г.

Вчера в зала „Абритус“ разградският клуб записа два официални мача в

рамките на държавните първенства за различни възрастови групи, които

завършиха с успехи за гостуващите тимове.

При юношите до 19 години домакините отстъпиха с 53:83. Срещата започна

равностойно, но с напредването на времето БК „Шумен“ постепенно

увеличиха аванса си, възползвайки се от по-добрата си стрелба и

по-голямата дълбочина в състава. Въпреки трудностите, БК „Вълци Разград“

продължиха да се борят и не намалиха интензитета до края на двубоя,

демонстрирайки характер срещу силен съперник.

В срещата при момичетата до 16 години разградчанки също претърпяха

поражение — 31:51. БК „Светкавица“ успя да диктува ритъма, а нашите

състезателки показаха характер и желание за борба, но не успяха да

намерят добър атакуващ ритъм, което позволи на съперничките да задържат

комфортна преднина през по-голямата част от мача.

Клубът благодари на феновете, които подкрепиха отбора на трибуните, и

призовава за подкрепа в следващите мачове — опитът, натрупан в подобни

срещи, е важна част от развитието на младите състезатели.

