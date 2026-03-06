БК „Вълци Разград“ приема „Черно море Викудха“ в сблъсък от ББЛ А група – Изток

На 8 март 2026 г. от 17:00 часа в зала „Абритус“ в гр. Разград ще се
проведе среща от първенството на ББЛ А група – Изток при мъжете между БК
„Вълци Разград“ и БК „Черно море Викудха“.
Двубоят е част от програмата на редовния сезон, където конкуренцията
остава сериозна, а всяка победа има ключово значение за класирането.
Очаква се срещата да предложи оспорван баскетбол и високо темпо, предвид
амбициите на двата тима.
Домакините от БК „Вълци Разград“ ще разчитат на подкрепата на своята
публика в зала „Абритус“, където традиционно се представят стабилно. От
своя страна БК „Черно море Викудха“ пристига в Разград с намерение да
затвърди позициите си в подреждането и да търси положителен резултат
като гост.
Пресцентър на клуба
Views: 0