БК „Вълци Разград“ приема „Черно море Викудха“ в сблъсък от ББЛ А група – Изток

На 8 март 2026 г. от 17:00 часа в зала „Абритус“ в гр. Разград ще се

проведе среща от първенството на ББЛ А група – Изток при мъжете между БК

„Вълци Разград“ и БК „Черно море Викудха“.

Двубоят е част от програмата на редовния сезон, където конкуренцията

остава сериозна, а всяка победа има ключово значение за класирането.

Очаква се срещата да предложи оспорван баскетбол и високо темпо, предвид

амбициите на двата тима.

Домакините от БК „Вълци Разград“ ще разчитат на подкрепата на своята

публика в зала „Абритус“, където традиционно се представят стабилно. От

своя страна БК „Черно море Викудха“ пристига в Разград с намерение да

затвърди позициите си в подреждането и да търси положителен резултат

като гост.

Пресцентър на клуба

Views: 0