БК „Вълци Разград“ приема БК „Черно море Одесос“ в сблъсък от Елитна група Изток при девойките до 16 години

В неделя, 22 февруари 2026 г., от 14:00 часа в зала „Абритус“ в Разград
ще се изиграе среща от Елитна група Изток при момичета до 16 години
между БК „Вълци Разград“ и БК „Черно море Одесос“.
Двубоят се очаква с повишен интерес, тъй като домакините продължават
борбата си за челните позиции във временното класиране. „Вълчиците“
заемат трето място с актив от 3 победи и 2 загуби, демонстрирайки
стабилно представяне от началото на сезона.
Съперникът от Варна традиционно разполага с добре подготвен състав и
мачът се очертава като сериозно изпитание за разградчанки. Срещата ще
бъде важна както за утвърждаване на позицията на БК „Вълци Разград“ в
челната тройка, така и за натрупване на увереност.
Ръководството на клуба отправя покана към всички любители на баскетбола
в Разград да подкрепят отбора в зала „Абритус“ и да създадат домакинска
атмосфера за младите състезателки.
Пресцентър на клуба
