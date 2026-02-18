БК „Вълци Разград“ приема БК „Черно море Одесос“ в сблъсък от Елитна група Изток при девойките до 16 години

В неделя, 22 февруари 2026 г., от 14:00 часа в зала „Абритус“ в Разград

ще се изиграе среща от Елитна група Изток при момичета до 16 години

между БК „Вълци Разград“ и БК „Черно море Одесос“.

Двубоят се очаква с повишен интерес, тъй като домакините продължават

борбата си за челните позиции във временното класиране. „Вълчиците“

заемат трето място с актив от 3 победи и 2 загуби, демонстрирайки

стабилно представяне от началото на сезона.

Съперникът от Варна традиционно разполага с добре подготвен състав и

мачът се очертава като сериозно изпитание за разградчанки. Срещата ще

бъде важна както за утвърждаване на позицията на БК „Вълци Разград“ в

челната тройка, така и за натрупване на увереност.

Ръководството на клуба отправя покана към всички любители на баскетбола

в Разград да подкрепят отбора в зала „Абритус“ и да създадат домакинска

атмосфера за младите състезателки.

Пресцентър на клуба

