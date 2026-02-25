БК „Вълци Разград“ приема БК „Светкавица“ в дерби от Елитна група Изток U16

На 28 февруари 2026 г. от 13:00 часа зала „Абритус“ Разград ще бъде

домакин на интригуващ сблъсък от Елитна група Изток при девойките до 16

години. Един срещу друг излизат отборите на БК „Вълци Разград“ и БК

„Светкавица“ в мач, който се очаква да предложи сериозна доза емоции и

качествен баскетбол.

Срещата е част от решаващата фаза на шампионата, в която всяка победа

има ключово значение за класирането. Домакините от Разград ще разчитат

на подкрепата на публиката в зала „Абритус“, където през сезона

демонстрират стабилна игра и увереност, особено в защита.

Гостите от „Светкавица“ пристигат с амбиция да затвърдят доброто си

представяне през сезона. Тимът е известен със своята дисциплина и

организирана игра в нападение, както и с умението да контролира темпото

на срещата.

Двубоят противопоставя два различни стила – динамиката и енергията на

разградчанки срещу тактическата подреденост на гостуващия състав.

Треньорските щабове и на двата отбора подготвят своите състезателки за

максимална концентрация, тъй като подобни срещи често се решават в

последните минути.

