БК „Вълци Разград“ приема БК „Светкавица“ в дерби от Елитна група Изток U16

На 28 февруари 2026 г. от 13:00 часа зала „Абритус“ Разград ще бъде
домакин на интригуващ сблъсък от Елитна група Изток при девойките до 16
години. Един срещу друг излизат отборите на БК „Вълци Разград“ и БК
„Светкавица“ в мач, който се очаква да предложи сериозна доза емоции и
качествен баскетбол.
Срещата е част от решаващата фаза на шампионата, в която всяка победа
има ключово значение за класирането. Домакините от Разград ще разчитат
на подкрепата на публиката в зала „Абритус“, където през сезона
демонстрират стабилна игра и увереност, особено в защита.
Гостите от „Светкавица“ пристигат с амбиция да затвърдят доброто си
представяне през сезона. Тимът е известен със своята дисциплина и
организирана игра в нападение, както и с умението да контролира темпото
на срещата.
Двубоят противопоставя два различни стила – динамиката и енергията на
разградчанки срещу тактическата подреденост на гостуващия състав.
Треньорските щабове и на двата отбора подготвят своите състезателки за
максимална концентрация, тъй като подобни срещи често се решават в
последните минути.
