БК „Вълци Разград“ привлече Мартин Дениславов Коцев за състава в ББЛ А Група Изток

БК „Вълци Разград“ обяви ново попълнение в състава си. Към отбора се

присъединява Мартин Дениславов Коцев, който ще защитава цветовете на

клуба в първенството на ББЛ А Група Изток при мъжете.

Ръководството на клуба приветства Мартин като част от баскетболното

семейство на БК„Вълци Разград“ и изразява увереност, че той ще допринесе

със своята енергия, мотивация и желание за развитие към представянето на

тима през сезона.

Очаква се новият състезател да бъде важна част от състава в предстоящите

срещи от шампионата, като отборът продължава подготовката си с амбиция

за силни мачове и успешни резултати.

От клуба пожелават на Мартин здраве, успешен сезон и много силни моменти

с екипа на БК„Вълци Разград“.

