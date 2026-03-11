БК „Вълци Разград“ привлече Мартин Дениславов Коцев за състава в ББЛ А Група Изток

БК „Вълци Разград“ обяви ново попълнение в състава си. Към отбора се
присъединява Мартин Дениславов Коцев, който ще защитава цветовете на
клуба в първенството на ББЛ А Група Изток при мъжете.
Ръководството на клуба приветства Мартин като част от баскетболното
семейство на БК„Вълци Разград“ и изразява увереност, че той ще допринесе
със своята енергия, мотивация и желание за развитие към представянето на
тима през сезона.
Очаква се новият състезател да бъде важна част от състава в предстоящите
срещи от шампионата, като отборът продължава подготовката си с амбиция
за силни мачове и успешни резултати.
От клуба пожелават на Мартин здраве, успешен сезон и много силни моменти
с екипа на БК„Вълци Разград“.
Пресцентър на клуба
