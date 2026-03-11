Спортът

БК „Вълци Разград“ излиза срещу БК„Видабаскет“ в полуфинален двубой за Купата на ББЛ

e-razgrad 11.03.2026 No Comments

БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Видабаскет“ в полуфинална
среща от турнира за Купата на ББЛ. Двубоят е насрочен за 14 март 2026 г.
(събота) от 18:00 часа и ще се проведе в зала „Фестивална“ в гр. Видин.

Срещата е част от заключителната фаза на турнира, като двата отбора ще
се борят за място във финала на надпреварата. За състава на БК„Вълци
Разград“ това е възможност да продължи успешното си представяне и да
достигне до решаващия мач за трофея.

От клуба пожелават успех на отбора, силна игра и победа, която да
осигури място във финала на турнира.

Пресцентър на клуба

