БК „Вълци Разград“ излиза срещу БК„Видабаскет“ в полуфинален двубой за Купата на ББЛ

БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Видабаскет“ в полуфинална

среща от турнира за Купата на ББЛ. Двубоят е насрочен за 14 март 2026 г.

(събота) от 18:00 часа и ще се проведе в зала „Фестивална“ в гр. Видин.

Срещата е част от заключителната фаза на турнира, като двата отбора ще

се борят за място във финала на надпреварата. За състава на БК„Вълци

Разград“ това е възможност да продължи успешното си представяне и да

достигне до решаващия мач за трофея.

От клуба пожелават успех на отбора, силна игра и победа, която да

осигури място във финала на турнира.

Пресцентър на клуба

