БК „Вълци Разград“ излиза срещу БК„Видабаскет“ в полуфинален двубой за Купата на ББЛ

БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Видабаскет“ в полуфинална
среща от турнира за Купата на ББЛ. Двубоят е насрочен за 14 март 2026 г.
(събота) от 18:00 часа и ще се проведе в зала „Фестивална“ в гр. Видин.
Срещата е част от заключителната фаза на турнира, като двата отбора ще
се борят за място във финала на надпреварата. За състава на БК„Вълци
Разград“ това е възможност да продължи успешното си представяне и да
достигне до решаващия мач за трофея.
От клуба пожелават успех на отбора, силна игра и победа, която да
осигури място във финала на турнира.
Пресцентър на клуба
