БК „Вълци Разград“ загуби от БК „Светкавица“ Търговище — 53:70

Вчера, 1 февруари 2026 г., в зала „Абритус“ в Разград БК

„Светкавица“ Търговище победи домакините от БК „Вълци Разград“ в двубой

от IX кръг на първенството за момичета до 14 г. — Елитна група „Изток“.

Крайният резултат бе 70:53 в полза на гостенките.

БК „Светкавица“ Търговище успяха да наложат своя ритъм и да запазят

преднината си през по-голямата част от срещата, докато „Вълците“ се

бориха за обрат, но не успяха да стопят изоставането.

Двубоят бе част от програмата на Елитна група „Изток“ за момичета до 14

години, в която отборите водят оспорвани битки за първите позиции в

класирането. Резултатът в Разград дава важни точки на „Светкавица“ в

борбата за по-горни места в таблицата.

Пресцентър на клуба

Views: 3