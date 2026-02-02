БК „Вълци Разград“ загуби от БК „Светкавица“ Търговище — 53:70

Вчера, 1 февруари 2026 г., в зала „Абритус“ в Разград БК
„Светкавица“ Търговище победи домакините от БК „Вълци Разград“ в двубой
от IX кръг на първенството за момичета до 14 г. — Елитна група „Изток“.
Крайният резултат бе 70:53 в полза на гостенките.
БК „Светкавица“ Търговище успяха да наложат своя ритъм и да запазят
преднината си през по-голямата част от срещата, докато „Вълците“ се
бориха за обрат, но не успяха да стопят изоставането.
Двубоят бе част от програмата на Елитна група „Изток“ за момичета до 14
години, в която отборите водят оспорвани битки за първите позиции в
класирането. Резултатът в Разград дава важни точки на „Светкавица“ в
борбата за по-горни места в таблицата.
