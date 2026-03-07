БК „Вълци Разград“ гостува на БК „Ударникъ“ в двубой от ББЛ А група – Изток

Предстои поредна среща за мъжкия състав на БК „Вълци Разград“ от
редовния сезон на ББЛ А група – Изток. На 8 март 2026 г. разградският
тим ще се изправи срещу отбора на БК „Ударникъ“ в мач, който ще се
проведе във зала „Ивайло“ в гр. Велико Търново.
Началният час на срещата е 17:00, като се очаква двубоят да предложи
оспорвана игра и сериозна битка на терена. И двата отбора ще търсят
успеха в стремежа си да подобрят позициите си във временното класиране.
За баскетболистите на БК „Вълци Разград“ това ще бъде важно гостуване, в
което тимът ще се опита да демонстрира стабилна игра и добра организация
както в нападение, така и в защита. Срещата обещава интересни моменти за
любителите на баскетбола и поредно предизвикателство за двата състава в
шампионата.
