БК „Видабаскет“ победи БК“Вълци Разград“ в полуфинала за Купата на ББЛ

Баскетболен клуб „Вълци Разград“ отстъпи на БК „Видабаскет“ с резултат

54:90 в полуфиналната среща от турнира за Купата на ББЛ. Двубоят се

изигра на 14 март 2026 г. (събота) от 18:00 часа в зала „Фестивална“ в

гр. Видин.

Домакините започнаха силно срещата и постепенно успяха да наложат

темпото си на игра. Баскетболистите на „Вълци Разград“ се бориха до края

на двубоя, но съставът на „Видабаскет“ демонстрира по-висока

резултатност в нападение и стабилна игра в защита, което им осигури

място във финала на турнира.

За „Вълците“ участието в полуфиналната фаза на Купата на ББЛ е ценен

опит и важна стъпка в развитието на отбора през настоящия сезон. Тимът

продължава да работи целенасочено за подобряване на представянето си и

бъдещи успехи.

Views: 5