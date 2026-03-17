БК „Видабаскет“ победи БК“Вълци Разград“ в полуфинала за Купата на ББЛ

Баскетболен клуб „Вълци Разград“ отстъпи на БК „Видабаскет“ с резултат
54:90 в полуфиналната среща от турнира за Купата на ББЛ. Двубоят се
изигра на 14 март 2026 г. (събота) от 18:00 часа в зала „Фестивална“ в
гр. Видин.
Домакините започнаха силно срещата и постепенно успяха да наложат
темпото си на игра. Баскетболистите на „Вълци Разград“ се бориха до края
на двубоя, но съставът на „Видабаскет“ демонстрира по-висока
резултатност в нападение и стабилна игра в защита, което им осигури
място във финала на турнира.
За „Вълците“ участието в полуфиналната фаза на Купата на ББЛ е ценен
опит и важна стъпка в развитието на отбора през настоящия сезон. Тимът
продължава да работи целенасочено за подобряване на представянето си и
бъдещи успехи.
