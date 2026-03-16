„Битка след битка“ е големият победител на 98-ите награди „Оскар“

Продукцията на Пол Томас Андерсън спечели шест статуетки в най-голямата нощ на киното, като основният ѝ конкурент – „Грешници“ – през цялото време ѝ дишаше във врата.

В крайна сметка „Битка след битка“ триумфира с наградата за най-добър филм. Освен това лентата взе „Оскар“ за най-добра режисура, най-добър адаптиран сценарий и за най-добър актьор в поддържаща роля, присъден на Шон Пен, който не присъства на церемонията.

„Грешници“ обаче също си тръгна с част от най-важните отличия – наградите за най-добър оригинален сценарий и за най-добър актьор в главна роля. Последната отиде при Майкъл Б. Джордан, който успя да изпревари доскорошния фаворит в категорията Тимъти Шаламе.

Водещ на церемонията по връчването на „Оскар“-ите беше Конан О’Брайън. В откриващия си монолог той не подмина нито настоящата политическа ситуация в САЩ, нито спорния коментар на Шаламе за операта и балета

Източник: интернет

Views: 7