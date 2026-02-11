Биовет изгради локална система за съхранение на енергия по европроект

Проектът, който е финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, е свързан с изграждането на система за съхранение на енергия / ЛСС/ с мощност 13,416 мегавата към вече съществуващата фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 44,585 мегавата.

В резултат на това се допринасе за увеличаване на дела на чиста енергия и подобряване на климатичната неутралност. Осигурена е възможност за съхранение при необходимост на енергията , произведена от Централата чрез ЛСС с капацитет 26,832 Mwh.

Съоръженията за съхранение зареждат най-малко 75% от получената електрическа енергия чрез съществуващата и въведена в експлоатация ФЕЦ / фотоволтаична електроцентрала/. Гарантираният / полезен / капацитет на ЛСС е с продължителност 2 часа.

„Локалната система за съхранение на енергия ще ни позволи да намалим въглеродния отпечатък на производството и да повишим конкурентоспособността си на европейския пазар, както и ще осигури по-ефективно интегриране на възобновяемите източници в електроенергийната мрежа“, каза инж. Виктор Шамов – технически директор на „Биовет“ АД – клон Разград.

Общата стойност на договора е 10 036 480 лв., от които 4 817 510,40 лв. са безвъзмездно финансиране.

Проектът е реализиран в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за енергетиката, Закона за енергийна ефективност, Закона за енергетиката, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие на останалата приложима национална и европейска нормативна уредба.

