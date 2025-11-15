Библиотеката празнува

С тържествен концерт и награждаване на призьорите от XI издание на Националния литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката” Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” отбеляза155 години библиотечна дейност. Това съобщиха от местната администрация.

Приветствие към библиотечните служители, както и към пълната зала на „Развитие“ с читатели и приятели на библиотеката, отправи и кметът на Разград Добрин Добрев. Той изтъкна важната роля на библиотечната институция като място, където хората могат да отидат да надградят своите знания, да се почувстват много по-богати духовно. „Изключително съм щастлив, че заедно преди 2 години успяхме да вдъхнем нов живот на нашето място – библиотеката, храма на знанието и образованието. След много дълги години неуспешни опити днес библиотеката е с обновен сграден фонд, където служителите могат пълноценно да изпълняват своята мисия, а читателите наистина да се чувстват у дома си, когато посещават библиотеката”, Добрин Добрев. Той заяви още, че библиотеката е ценен партньор на общината и на местната общност, защото винаги присъства в значимите събития и празници на града. На библиотечните служители пожела да са много здрави, да съхранят любовта си към библиотечното дело, да правят библиотеката все по-уютно и все по-иновативно място за нашите съграждани, а годините усилен труд да им донесат удовлетвореност.

Празничният концерт започна с изпълнения на хор „Железни струни”. В него участваха и пианисти и певци от Музикална школа „Илия Бърнев”, както и Балетна школа към читалище „Развитие” и ДТА „Лудогорче” към Капанския ансамбъл.

Зам.-кметът Елка Неделчева връчи Специалната награда от XI Национален литературен конкурс на поетесата от Ямбол Ваня Велева за нейната творба „Глина”.

Сред гостите на тържествения концерт за празника бяха и: председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, както и зам.-кметовете Зорница Евгениева и Хабибе Расим.

