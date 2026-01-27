Библиотеката в Разград представя чрез снимки и документи, факти и събития, свързани с Освобождението на града

Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ представя чрез снимки и документи факти и събития, свързани с Освобождението на Разград. „За града 28 януари е емблематична дата. Тя е свързана с историческото минало на Разград. На този ден градът е освободен от турско владичество, а с решение на Общинския съвет от 27 декември 1993 г. датата е обявена за Ден на Разград. От 1994 г. ежегодно се отбелязва като празник на града“, разказа за БТА библиотекарката Даниела Първанова от отдел „Краезнание“. Тя обясни, че разградчани помнят и са признателни на освободителите, като ежегодно отбелязват деня с множество мероприятия. Библиотеката чества празника с експозиция под надслов „148 години от Освобождението на Разград“. Изложбата е подредена в централното фоайе и е част от празничния календар на Общината, посветен на Деня на Разград.

„В експозицията сме включили материали от фонда на библиотеката, книги, албуми, карти, свързани с миналото и настоящето на Разград“, обясни Първанова. Под витрините са представени книги на Анание Явашов, Кръстьо Арнаудов, Божидарка Златарева, Иво Стоянов, Нели Николова, Пламен Радев и други. Място в експозицията е отделено и на библиотечни материали, свързани със символните места на Разград – Момина чешма, Часовниковата кула, Златния пегас, джамията „Ибрахим паша“, древният Абритус и др., както и на паметници в Разград и региона, издигнати в знак на признателност към героите.

Сред експонатите са още краеведски документи, включително схема на сражението при Езерче от 26 юли 1877 г. Специално внимание е отделено и на героите опълченци от Разградско, добави Първанова.

Садет Кърова

