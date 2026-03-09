Бензин в кръвта: жени на мотори отбелязаха 8 март с мотошествие в Бургас

Бургас се превърна в сцена на специално мотошествие по случай 8 март. От морската гара на града, където към момента изглежда тихо и спокойно, десетки мотористи – предимно жени – ще покажат страстта и уменията си в този адреналинов спорт.

Организаторката на мотошествието, Дияна Чолакова, разказа за инициативата.

„Искаме да покажем това, което сме ние, това, което на нас ни харесва. Днес не е само празник на жената, а е празник на различните жени, смелите жени. И ние изразяваме себе си точно по този начин – със запалени двигатели. По принцип мъжете реагират с голямо уважение към всички жени“, казва тя.

От страна на мотористите агресия няма, заяви Дияна“. По-скоро агресията идва от хората с автомобили. Мотористите сме много толерантни, винаги се поздравяваме и си помагаме с каквото можем.“

Освен дамите, на събитието присъстват и мъже, които подкрепят инициативата.

„Дойдохме просто да уважим дамите, да покажем колегиалност, съпричастност и да си изкараме приятно. Пожелаваме на жените безаварийни километри и да сте все така хубави, усмихнати и колегиални“, казаха някои от тях.

