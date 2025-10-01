Без ток утре

Заради профилактика на съоръженията, от 9:00 ч. до 16:30 ч. на 2 октомври, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Разград:

улици „Ал. Стамболийски“ 22-66, 27-61; „Борис Йончев“ 1-19; „Добровска“ 31-72; „Д. Сумпаров“ 1-22; „Енос“; „Ивайло“ 2; „Кукуш“; „Н. Пенев“; „Полк. Марков“; „Преспа“; „Хан Тервел“; „Ц. Каракашев“; „Южен булевард“ 2-18; жк „Орел“ блокове: 1, 2, 4, 5, 16 и бл.3 вх А, Б, В, Г; Печатница „Добрев“; Детска градина „Славейче“; Супермаркет „АБС“ и пазара в жк „Орел“; трафопостове: „Бреза“; „Габър“; „Дъб“; „Стамболийски“; „Супермаркет“ и „Топола“.

/e-Razgrad/

