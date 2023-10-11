Без ток утре

От 08:30 ч. до 16:30 ч. на 12 октомври, заради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията,ия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района Разград:

улиците “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресн”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Странджа”, “Енос”, “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна&qu ot;, “Силиври”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски”, “Охрид”, “Огражден”. ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза”, ТП “ТКЗС”, ТП “Художници”, ТП “Оранжерии”, ТП “Йотов”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП” Рок”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”, ТП “ССТ”, МТТ “Запад”, МТТ “Алчак”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни в районите на юг от река Бели Лом.

/e-Razgrad/

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