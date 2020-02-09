Без ток утре

В периода 10.02.2020 – 19.02.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., заради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Разград:

улиците: „Н. Пенев“ 30, 44-А, 44-Б, 44-В, 44-Г, 44-Д, 44-Ж; „Южен булевард“ 1, 2-А, Цех; „Юмрукчал“ 2, 7-А; „Илинденско въстание“ 4; „Жеравна“ 24, 34, 50, 54; „Ал. Стамболийски“ 16-А; „Дъбрава“ 8; „Добровска“ 15, 25, 27, 27-Е; „Жеравна“ 1, 5; „Илинденско въстание“ 17; „Кракра“ 11; „Околчица“ 11; „Охрид“ 4; „Ресен“ 1, 3; „Странджа“ 19; „Добровска“ 31, 31-А; „Ал. Стамболийски“ 42, 44; „Д. Сумпаров“ 2, 9-А; „Н. Пенев“ 7, 8, 13; „Южен булевард“ 4-А, 10; „Г. С. Раковски“ 18, 24, 25, 27, 36; „М. Дринов“ 18; „Н. Рилски“ 1-А, 1-Б, 3-А, 3-Б, 9, 17-Б, 19; „П. Волов“ 1-А, 2-А, 2-Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10; „Паркова“ 14, 16, 20, 21, 23, 30, 30-Б, 31, 37-А; „П. Р. Славейков“ 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19; „С. Врачански“ 12; „Г. Бенковски“ 1, 10, 11, 11-А, 16, 32, 33, 36; „13-ти март“ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16; „Г. Кръстевич“ 11, 15, 44, 56; „Й. Чобанов“ 17; „Княз Борис“ 1, 2, 4, 6, 8, 43, 4 4, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 61-А, 61-Б, 62, 63-А, 63-Б, 65, 67-А, 67-Б, 68, 81, 84; „А. Явашев“ 1, 2, 3-А, 4, 6-А, 7, 11, 12, 13; „Венелин“ 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30-А, 31-А, 33, 38, 44; „28-ми януари“ 29, 30, 46, 48, 50, 52, 58; „В. Василевич“ 1, 3, 5, 9-А, 9-Б, 12; „Станка Николица“ 3; „В. Левски“ 4-А, 6-Б, 8-А; „Росица“ 27-А, 28-А; „Освобождение“ 32, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; „Места“ 6, 15; „Етър“ 4-А; „Осъм“ 30-А, 30-Б; „Вардар“ 26; „Бабуна“ 32, 42, 51; „Дойран“ 1-А, 2-А, 6; „Костур“ 2-А, 3-А; „Кратово“ 1-А, 1-Б, 1-Г, 4, 5-А, 6-А; „А. Кънчев“ 3, 5, 6, 10, 13; „Д-р Петър Б ерон“ 6-А, 12-А; „П. Хитов“ 12-А, 14, 15; „Хаджи Димитър“ 5, 11, 13; „Ильо войвода“ 1, 7, 9; „Крали Марко 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9-А, 9-Б, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21; „Л. Каравелов“ 29, 30, 31-А, 32, 33, 34, 35, 35-А; „Момчил войвода“ 1, 2, 3, 5, 6, 7; „Хайдут Велко“ 7; „Хъшове“ 1, 2, 3, 4, 5, 20, 35; „Свети Климент“ 48, 104-Б, 106-Б; жк „Орел“ бл. 16-А, 16-Б, 16-В, 16-Г, 16-Е, 27-А, 27-Б, 27-В, 27-Г, 27-Д, 28-А, 28-Б, 28-В, бл. 1-Б, 1-Г, 1-Д, 1-Ж, 1-Е; ЖК „Абритус“ 13-Д, 17-Д, 21, 23, 25, 27, 29-А, 29-Б.

/e-Razgrad/