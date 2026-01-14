Без ток утре

На 15.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с .Дянково: ТП 1,ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6, ТП ,,Кравеферма“, СТП ,,Кошари“.

На 15.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Разград, ТП „Искра“ – „Стражецки лозя“ ,ТП „Кулата“, ТП “КОС 2; с. Дянково, ТП 4, 7, 8, ТП ,,Амер“, МТТ ,,Биоферма“, ТП ,,Куртлуджа“, ТП ,,Водно“, ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените населени места.

