Без ток днес

На 13.01.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Разград, местност „Пчелина“: ТП “Колиби“, ТП “Горски кът“, Почивна база “Биовет“, ТП „Язовира“, ТП „Туристическа база“ , ТП „ПС Пчелина“, ТП „Осеменителна“, ТП „Водстрой“, ТП „Полимекс“, ТП „Пречиствателна станция ВиК“, Пречиствателна станция „Биовет“, Пречиствателна „Пеницилин“, ТП “Дом за стари хора“, ТП “Разсадника“, ПС „Гагарин“, МТТ „Шахтов Кладенец“; с. Благоево, включително помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените населени места.

