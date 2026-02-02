Без ток днес и утре

В периода 02.02.2026 г. – 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:

гр. Разград: МТТ „Простор“; ТП „КПЦ“ и ТП „ГРС“, ТП ‘’Хъш Разград’’; ТП ‘’Езеро Разград’’; ТП “Бутални Болтове Разград”; ТП “БКС Разград”; ТП „Светлина Разград“ и ТП „Исперихски път Разград“, Помпени станции на ВИК, ЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посоченото населено място.

Възможни смущения на електрозахранването ще са в района на:

гр. Разград, БКТП „Гранит“; село Радинград; с. Ушинци, ТП „ТКЗС Ушинци“; ТП „Мелница Ушинци“; село Желязковец; село Мортагоново; село Самуил; село Богомилци; село Хума; село Веселина; село Гороцвет; село Студенец; село Ловско; село Крояч и ТП „ЕСПУ“ в град Лозница, ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посочените населени места,

с. Ушинци, с. Пороище, с. Каменар, с. Гороцвет, с. Бели лом.

с. Стражец, гр. Разград: Гарова промишлена зона , ТП „АБЦ 1“ , ТП “АБЦ 2“ , ТП “Вулпен“ ,ТП “Отпадъци“, ТП “Апимел“ ,ТП “Кр .Илиев“, ТП “ЗАБ база“, ТП “Метален цех“, ТП “Зърнени храни“, ТП “Складова база“, ТП „ Агробул“, ТП „Икомет“, “, БКТП БГАГРО, ТП „Сортови“ ,ЖП Гара Разград, ТП „Гара1“ , ТП „Гара 2“, ТП „,ИНОКС“ , помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените населени места,

гр. Лозница; с. Ловско, БКТП „ОУСЪМ“; МТТ „ТИС „; ТП „Краварник“; ПС „Напояване Крояч 1“; ПС „Напояване Ловско 1“ и ПС „Напояване Синя вода“, Помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посочените населени места.

