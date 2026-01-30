Без изпити в Софийския университет през учебната 2026/2027 година

Софийският университет ще приема без изпити във всички специалности без „Медицина“ и „Фармация“. Софийският университет ще приема с матури в 124 от 126-те си специалности през учебната 2026/2027 г. Кандидат-студентите за „Медицина“ и „Фармация“ задължително ще полагат изпити по биология и химия, реши академичният съвет. За част от останалите ще се избира между матури и изпити на СУ. Те ще се проведат в две сесии – през април и юни. Заявления за кандидатстване ще се приемат електронно от 4 март до 31 март (за първата сесия) и до 1 юни (за втората). Регистрацията за класиране ще е от 12 юни до 2 юли. Първото класиране ще излезе на 9 юли, второто – на 21 юли. Разкриват се две специалности: „Начална училищна педагогика и религия“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. Втората ще се преподава във филиала в Бургас.

Източник Дневник

Views: 58