Безплатно сключване на брак за двойки по време на Седмицата на брака предлага община Исперих

Община Исперих предлага безплатно сключване на граждански брак за всички двойки, които изберат да се венчаят по време на международната инициатива „Седмица на брака“. Тя ще бъде отбелязана между 7 и 14 февруари, съобщиха от общинската администрация.

Инициативата е посветена на насърчаването на семейните ценности, стабилните партньорски отношения и значението на брака като основа на обществото. По този повод Община Исперих освобождава всички желаещи двойки, избрали да сключат брак в рамките на инициативата, от административна такса. В знак на уважение към брака като социална ценност и в подкрепа на младите семейства, бракосъчетанията на 14 февруари (събота) ще бъдат извършвани лично от кмета на Община Исперих инж. Белгин Шукри.

От общинската администрация канят всички влюбени двойки, които планират да кажат своето „Да“, да се възползват от възможността и да станат част от Седмицата на брака – инициатива, която обединява десетки общини в България и по света. Желаещите могат да подадат заявление в служба ГРАО при Община Исперих до 12 февруари, допълват от общината.

Над 40 общини ще се включат в тазгодишната кампания на Седмицата на брака, която се отбелязва между 7 и 14 февруари. Фотоконкурси и изложби са част от събитията, които ще съпътстват инициативата. В някои общини ще има фестивали, посветени на любовта. Това съобщиха организаторите на Седмицата на брака.

