Безплатен дигитален клуб за обучение отвори врати в Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград

В Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград отвори врати нов дигитален клуб, оборудван с модерна техника и предоставящ безплатен достъп до обучение по дигитални умения. Той функционира по проект, спечелен по програма на Министерството на труда и социалната политика, за създаване на дигитални клубове в читалища и платформа за обучение на възрастни, съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград председателят на читалището Пейчо Георгиев. Той уточни, че стойността на проекта е 46 хил. лева. В рамките на инициативата е оборудван кабинет в залата на читалището с компютри, маси, столове, прожекционни апарати и табла.

„Клубът се намира в сградата на читалището, с вход от задната страна на сградата. Той е напълно оборудван и достъпът до него е свободен. Всеки, който желае да придобие умения за работа с компютри и в дигитална среда, може да го посещава. Работното време е от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа. Петър Стоянов ще бъде наставник и ще подпомага обучението на всички желаещи“, каза Георгиев. Той добави, че проектът цели да достигне до възможно най-широк кръг от хора, а участието в дигиталния клуб е напълно безплатно.

Стоянов обясни, че посетилите на клуба могат да научат всичко, свързано с компютрите – от основни познания за включване и работа с компютър, до работа с програми като Word и Excel, електронна поща, социални мрежи и комуникационни платформи. „Дори хора с нулеви компютърни умения са добре дошли – аз съм тук, за да отговарям на въпроси и да оказвам съдействие“, заяви Стоянов. Той добави, че в бъдеще се очаква да бъде изградена онлайн платформа за организирани и самостоятелни обучения, включително с възможност за получаване на сертификати за професионална квалификация.

По думите на председателя на читалището амбицията на ръководството не е клубът да се превръща в център за професионално обучение, а да бъде достъпно място за хора с различни нива на дигитална грамотност. При желание менторът може да помогне и на по-напреднали да навлязат в програмиране и работа с изкуствен интелект и интеграция на системи с изкуствен интелект.

Проектът е с продължителност до 30 юни 2027 година. „До тогава клубът ще функционира по линия на проекта, като ние се надяваме да предизвика интерес сред хората и сме готови да поддържаме клуба и след изтичането на този срок като част от дейността на читалището“, заяви Пейчо Георгиев.

