Бедствие: Невиждан от поколения мост се показа в пресъхналия язовир „Копринка“

Легендарният мост „Шейтана“, невиждан от поколения наред, се показа в почти пресъхналия язовир „Копринка“.

Водоемът е паднал до едва 5% от полезния си обем, което повдига сериозни въпроси за управлението на водните ресурси и бъдещето на водоснабдяването в региона. Притокът на вода е почти символичен – едва 0,2 кубични метра в секунда.

Проблемът е особено сериозен, тъй като язовир „Копринка“ е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, той е ключов за пълненето на друг важен водоем – язовир „Жребчево“.

Ниските нива на водата са принудили ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода.

