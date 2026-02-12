Бебето, родено на 28 януари, получи първия си подарък от Кмета Добрин Добрев

Бебето, което се роди на Празника на Разград 28 януари, днес получи своя първи подарък от Кмета на Община Разград Добрин Добрев.

Малкият Акън се роди в 16,00 ч. в МБАЛ“Св.Иван Рилски“-Разград. Момченцето е трето дете в семейството на Селенай Алекова и Ашкън Хасан от село Ясеновец, има кака и батко.

Припомняме, че по традиция от 31 години всяко дете с родители с адресна регистрация в община Разград, родено в празничния ден, става кръщелник на Кмета, и до навършване на пълнолетие получава покана от градоначалника за парти за рождения ден, както и подарък. На последния Ден на Разград празнуващите заедно с Кмета деца бяха 34, като едно от тях стана на 18 години, така на партито догодина поканените отново ще са 34.

Първият кметски подарък за всеки от кръщелниците е детска количка. Родителите на Акън я получиха днес при посещение в Община Разград заедно с най-малкия кръщелник на Кмета. Количката „Chipolino“ е подходяща както за новородено, така и за по-голямо дете, към нея има и кош за кола. Кметът Добрин Добрев пожела на родителите да я ползват със здраве и да се разхождат с нея и бебето, както из Ясеновец и Разград, така и из цяла България. Той пожела още детето да расте много здраво, палаво и щастливо, да носи само радост на близките си. Разказа им за традицията, свързана с Деня на Разград и родените на него деца, като отсега ги покани догодина да празнуват заедно с останалите кръщелници първия рожден ден на Акън.

