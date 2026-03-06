Бахтишен Османова беше отличена със статуетка и грамота „Добро сърце“ в Кубрат по повод 6 март – Европейският ден на логопеда

В навечерието на Европейския ден на логопеда – 6 март, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Кубрат отличи със статуетка и грамота „Добро сърце“ логопеда Бахтишен Османова. Отличието се присъжда за високия професионализъм и дългогодишните усилия на специалиста да помага на деца и семейства, като променя съдби чрез своята работа, съобщи секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова.

Бехтишен Османова е управител и логопед в Образователен център „Малвина“ в Кубрат. Тя е сред утвърдените педагози в началния етап на образованието и е търсен логопед-терапевт в региона. От 1 септември 2020 г. ръководи центъра, който функционира като частна занималня за ученици от първи до четвърти клас и предлага логопедични услуги. В тях Османова активно участва и се ползва с доверието на родители не само от област Разград, посочи Карагьозова.

Тя добави, чесъвместната работа между образователния център и местната комисия в Кубрат е свързана с инициативи за позитивна превенция и подкрепа на деца. Центърът активно се включва и в благотворителни каузи, свързани с подкрепа на деца и семейства в общността.

Европейският ден на логопеда – 6 март, се отбелязва от 2004 г. по инициатива на Европейската асоциация по говорна и езикова терапия (ESLA). На тази дата се чества и годишнината от създаването на организацията, която обединява около 40 000 специалисти от 37 държави. По повод празника в различни европейски страни се организират семинари, обучения, медийни събития и конференции, посветени на значението на логопедичната терапия.

БТА

