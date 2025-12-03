Баскетболни битки в зала „Абритус“ – и в събота, и в неделя

Две формации от баскетболните „Вълци-Разград“ имат домакински мачове в идните събота и неделя.

Момичетата до 14 г. се готвят за поредното предизвикателство в Елитна група Изток. Мачът им със „Сливен баскет“ е в събота, 6 декември, от 13:00 ч.

Предстои и вълнуващо дерби в ББЛ А Група Изток мъже: Вълците посрещат „Ударникъ“ в неделя, 7 декември, от 16:00 ч.

Малките вълчета до 12 години /втори отбор/ се наложиха срещу „Дунав Русе-2016“ с 30:29, но загубиха битката срещу „Черно море Тича“ с 24:51 в зала „Дунав“ – Русе.

/e-Razgrad/

