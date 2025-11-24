Баскетболните Вълци загубиха домакинския си мач срещу Непреклонните от Ямбол, но остават трети в групата

Мъжете от „Вълци-Разград“ изиграха силен и емоционален мач в зала „Абритус“ срещу тима на „Ямбол Непреклонни“, който завърши с резултат 65:83.

Разградчани остават на трето място във временното класиране на Българската баскетболна лига, „А“ група „Изток“, съобщават от клуба.

Коментар на треньора Кирил Петров:

„Неприятна загуба, започнахме колебливо в нападение и защита в първата четвърт. Дадохме доста борби в нападение, с което отборът на Ямбол се възползва. След това изиграхме добра втора и трета четвърт, където успяхме да свалим разликата до 4 точки. В четвъртата част настъпи умора в основните играчи и това се отрази на играта ни. Загуба с 83:65, разликата идва от борбата под коша 50 на 39, от които 15 в нападение и 17 на 4 точки от контра атака за отбора на Ямбол. Добри изяви за нашия отбор – Пламен Русков с 22 точки и 11 борби, Никола Костич с 22 точки, Росен Иванов 10 точки и 8 борби. Добри включвания и на юношите Пресиян Димитров, Йовко Йорданов и Ангел Божанов.“

От „Вълци-Разград“ благодарят на „Пилко“ с тяхната марка „Лудогорско пиле” и останалите спонсори за подкрепата в подготовката и участието на различните формации в държавните първенства.

/e-Razgrad/

