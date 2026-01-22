Баскетболен турнир-момчета до 14г., I- ва дивизия Изток-Североизток на 25.01.2026г

БК „Вълци Разград“ с баскетболен маратон тази неделя /25.01.2026г./ в

спортна зала „Абритус“!

Програма за деня:

Турнир – момчета до 14г./Първа дивизия, Изток Североизток/

09:00ч. – БК „Вълци Разград“ – БК „Светкавица“

10:45ч. – БК „Спорт Баскет-ГТ“ – БК „Стар Баскет“

12:30ч. – БК „Светкавица“ – БК „Ънстопабъл“

14:15ч. – БК „Стар Баскет“ – БК „Вълци Разград“

16:00ч. БК „Спорт Баскет-ГТ“ БК „Ънстопабъл“

Младите таланти на БК „Вълци Разград“ са готови да защитят името на

Разград и да покажат своя спортен дух пред родна публика.

Заповядайте да подкрепим нашите момчета и да се насладим на един

истински празник на баскетбола в Разград!

Спортна зала „Абритус“ – гр. Разград

Вход свободен

