Баскетболен турнир-момчета до 14г., I- ва дивизия Изток-Североизток на 25.01.2026г

БК „Вълци Разград“ с баскетболен маратон тази неделя /25.01.2026г./ в
спортна зала „Абритус“!
Програма за деня:
Турнир – момчета до 14г./Първа дивизия, Изток Североизток/
09:00ч. – БК „Вълци Разград“ – БК „Светкавица“
10:45ч. – БК „Спорт Баскет-ГТ“ – БК „Стар Баскет“
12:30ч. – БК „Светкавица“ – БК „Ънстопабъл“
14:15ч. – БК „Стар Баскет“ – БК „Вълци Разград“
16:00ч. БК „Спорт Баскет-ГТ“ БК „Ънстопабъл“
Младите таланти на БК „Вълци Разград“ са готови да защитят името на
Разград и да покажат своя спортен дух пред родна публика.
Заповядайте да подкрепим нашите момчета и да се насладим на един
истински празник на баскетбола в Разград!
Спортна зала „Абритус“ – гр. Разград
Вход свободен
